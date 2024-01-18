Windows改朝換代+換機潮 華碩：商用PC需求料回溫

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PC市場利多浮現，華碩共同執行長胡書賓表示，2024年除了AI PC問世，還有Windows系統改朝換代，或PC換機週期來臨，都將為產業帶來正面因素。另美國醞釀降息，企業資金成本壓力降低，將推助企業採購預算回溫，2024年整大環境有利商用市場裝置需求回升，同時通膨下降，對消費性市場也有正面挹注。

雙A品牌廠皆認同AI PC將自今年起開始發酵，但胡書賓強調，AI PC的推展還需求一段學習曲線（learning curve），對產業來說，AI PC能帶來多大的動能與助益，「要務實的來看」，「不要太樂觀，也不要太悲觀」。

展望PC市況，胡書賓認為，降息為大環境帶來的正向效益會落在第二季或第三季，能見度尚有限，不過AI PC推出、新Windows作業系統改朝換代，又或是疫後PC換機週期陸續啟動，都對PC產業挹注正面利多。短期來看，仍得關注於美國降息速度，及政經、貨幣和財經政策相關配套的落實時程。

面對競業品牌廠聚焦電競和商用兩大領域，積極布局成長動能，胡書賓表示，「電競動能一直比傳統PC要來得強」，這個趨勢也在今年延續，至於商用部分，近年通膨升息影響企業縮減預算，但隨通膨趨緩，加上美國可望降息，將有助降低企業的資金成本壓力，也會讓企業過去趨於保守的預算編列和緩，在今年增加IT採購預算，進一步有利於商用市場裝置需求的回溫。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖先前亦指出，整體PC產業已回到正常季節性週期，AI PC的推出亦將為市場挹注後續動能，但不會是立即性的一夕發生，而是緩步推進的過程。隨著業務營運擴展，宏碁亦預計將以5億元內的總額，於美國加州Santa Clara購置辦公大樓、以買代租，作為其泛美營運總部及相關子公司業務與營運所需。

華碩近期也在電競領域搶奪領先優勢，旗下電競手機ROG Phone系列新品今年亦已提前上市。胡書賓重申，華碩在手機策略並非追求大規模出貨，而是藉由收斂及專注產品線，帶給消費者完全不一樣的使用體驗。

至於去年發售了第一代電競掌機ROG Ally產品後，今年也面臨更多同業加入市場競爭，胡書賓則透露，隨著時間、技術演進，華碩也將推出新世代的機款來反饋消費者。