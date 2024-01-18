超市量販福袋戰 初一全台開賣 全聯頭獎抽特斯拉、VOLVO

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超市量販龍年福袋活動規畫 圖／業者提供

通路業搶攻春節大年初一紅包財，超市量販業者，包括全聯、家樂福、大潤發等均祭出福袋搶客；其中全聯福袋陸海空齊發，總獎項達325個價值逾1,400萬元創史上最大手筆，包括特斯拉、VOLVO等4輛電動車，預期帶動業績增長1成。

家樂福量販超市則是首度推出大年初一、開工日雙福袋，與供應商品牌聯手年貨促銷獎項總額亦近千萬價值，預計帶動春節檔業績成長1～2成。

家樂福量販超市趕在2023年底開出金門Mia C’bon等，力拚全年業績挺住900億元，2024春節檔期陸續推年菜預購、年貨大街以及大年初一、開工日雙福袋，助攻首季業績開出好采頭；其中年貨大街集結國內品牌與超過十國歐美日韓等百款進口商品，以及新年居家清潔、新年裝飾、服飾、廚房用品、玩樂商品全特輯，並匯集家樂福新年全品項生肖「龍」相關包裝與造型商品，春節促銷回饋更豪撒7億元帶客，至於家樂福福袋今年更首次推兩款福袋，分別將於大年初一與開工日開賣，總計近1.8萬個。

全聯2023年在25周年慶促銷帶動下，有望達成與大潤發聯手達成2,000億元營收目標。2024開年的第一檔春節檔期，全聯更是擴大福袋銷售，攜手大潤發推出福袋、福箱與福鍋，總計兩大通路近1,200家門市於大年初一推出17萬個福袋，全聯每家店配置100個福袋、20個福箱、6個福鍋，而大潤發每店則配置福袋120個、25個福箱與10個福鍋，提供民眾大年初一試手氣搶個好采頭，獎項總價值逾1,400萬元，最受矚目是送出4輛豪華電動車與各式旅遊套組等。

而美式賣場好市多與遠東愛買量販雖然沒有福袋，但針對春節檔期的年貨大街推出不少買一送一與特惠專區，期以抗漲過年吸引消費者趁機搶便宜，而普遍大年初一通路賣場少有上門採購，全聯大潤發以福袋吸引民眾上門帶出好采頭，愛買則推出刮刮卡，提供消費者新春走春順便試試手氣。