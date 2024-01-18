楊翔宇加盟店 登永慶不動產冠軍

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楊翔宇2012年加入永慶房產集團加盟體系，2020年創業成立永慶不動產竹北遠百統誠加盟店，他設立「土地開發」和「房仲」兩大部門，讓同仁自由選擇發展方向，產品多角化經營加上專業培訓，團隊2022年就創下1.1億元業績，2023年更繳出1.8億亮眼數字，一舉登上永慶不動產全台業績冠軍寶座。

「永慶不動產高手真的很多，怎麼突破以往更上一層，就是去做人家不想要做、沒那麼容易做的，才能創造更高的業績。」為了要從眾多佼佼者中再攀顛峰，永慶不動產竹北遠百統誠加盟店除了經營一般成屋買賣，更增設土地開發部門，業務以都市更新、危老建築與土地整合為主，並投入長期人才培訓，進而在竹北房市一級戰區中脫穎而出。

楊翔宇說，「土地開發難度頗高，要整合所有屋主，少則幾十戶、多則幾百戶，花費的時間短的也許半年，長的可能要好幾年。」他舉例，如去年一個案件，光和屋主們簽約就花了11個月，還不包含重建後規劃內容，加上土開相關法條繁冗與複雜繼承問題，即便他已擁有10幾年的經驗，也常遇到不少棘手狀況，「之前遇到屋主辭世，好不容易查詢養女資料，找到後發現養女也過世，最後到政府機關翻到該家族日據時期的家譜手抄本，歷經千辛萬苦才找到繼承者順利簽約。」

也因為經營土地開發耗費的時間很長，無法像成屋買賣相對快速能有業績和收入，因此楊翔宇在新人剛入職前三個月時，提供每月3萬元的底薪，除了觀察新人的適應程度，也能在這段期間給予經濟支援。

在公司培訓制度上投入非常多公司資源，對於新加入的業務人員，也會提供由店東和主管進行一對一教學的培訓，並且每天進行例會以追蹤培訓狀況。在土地開發部門，要求新人至少參與5個開發中的案件，同時保持至少2筆洽談中的案件。楊翔宇說，一位優秀的土地開發專業人員，通常平均需要2到3年的時間培養。

楊翔宇表示，目前大新竹地區的不動產價格已經相當高昂，尤其是土地。因此，現在的客戶在挑選房仲時，對於品牌的知名度和形象更加重視。以前老一輩的都認為土地開發不需太注重品牌，特別是在偏鄉或農地開發的情境下；如今情況已大不相同，在科技園區支撐下，業主對品牌與服務有更高的要求，永慶房產集團的品牌優勢，已成為土地買賣成功的關鍵因素之一。

「因為集團一直強調『先誠實再成交』，客戶對這個品牌誠實的印象根深柢固，加上集團規模夠大，客戶委託意願就相對比其他品牌高。」對楊翔宇團隊來說，在進行土地開發時，除了誠實為上策，還需要細心處理每一細節，面對高總價的土地買賣，稍有不慎，一個小環節就可能出錯」。他不斷向同仁強調，成功必須具備細心和耐心，機會是留給準備好的人。

目前該店店內經營土地開發的經紀人約10人、經營成屋12人，2023年有多位經紀人取得亮眼的成績，有7位業績超過千萬的經紀人，其中有3名業績超過2,000萬元，還有3位同仁也都有7、800萬以上的業績，菁英輩出，讓楊翔宇相當驕傲。