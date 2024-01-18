台中13、14期現值飆 恐墊高房價

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台中市2023年人口數新增3.15萬人，家戶數增2.5萬戶，加上台積電中科擴廠，人口紅利與剛性需求撐盤，讓建商更積極布局台中。不過商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰17日指出，台中市2024年調漲公告現值，其中2023年才配地的13期重劃區公告現值大漲逾58％、14期重劃區漲幅也高達45％，讓土地及容積轉移成本大增，恐將進一步墊高房價。

賴正鎰指出，部分開發商疫情期間早已囤好地，2023年在政府打炒房下推案趨於保守，2023年下半年地價好不容易出現鬆動，但隨著台中市政府調高2024年的公告現值，全市平均漲幅4.36％，土地公告現值已達市價9成，以13期公告現值漲幅58.82％最高、14期45.71％次之、單元四38.52％居第三，單元12漲幅也達13.86％，重劃區公告現值均大漲。

賴正鎰強調，公告現值是政府課徵土地增值稅的依據，影響所及還有房地合一稅、遺贈稅等稅賦，以及開發商購買容積移轉的成本都會跟著調高，「一旦土地成本上揚、房價根本降不下來。」

此外，台灣碳交易最快將於7月啟動即將課徵碳費，賴正鎰說，營造廠與開發商都接到原物料如水泥廠預告，今年將調價的正式通知，漲幅約15％，預估將影響房價3％至5％。

賴正鎰感嘆地說，近二年受到工料雙漲及通膨影響，房價呈現大幅翻漲，台中3年前平均每坪房價2字頭，現在市區多數建案開價是6字頭，水湳經貿園區甚至出現9字頭，「我覺得很不可思議，但客人還是可以接受！」

展望2024年，賴正鎰認為，總統大選塵埃落定後，新執政者一定會端出與居住、房市有關利多政策，鄉林集團看好中台灣的剛性購屋需求不減，規劃中的雲林斗六預售案，預計農曆年後推出，總銷約28億元；鄉林同時也鎖定中科購屋族群，計畫在台中海線、機捷特區、13期、14期、單元二、四、五等新興重劃區，及彰化市及員林市等地區獵地，2024年至少會在中部購入3至5塊土地。