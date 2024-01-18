2023全台百貨業績破4千億 預期今年續創新高

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百貨零售企業協會（百協）17日舉辦會員大會，百協理事長、遠百總經理徐雪芳表示，2023年百貨業疫後復甦，全台營業額規模超越4,000億元創新高，預期2024年續創新高。

百協111年度零售創新卓越獎及優良從業人員計有12位百貨從業人員獲獎，其中包括遠東巨城彭衍聖、漢神百貨黃展鴻榮獲年度楷模，優良從業人員則包括遠東SOGO百貨、台北101購物中心、統領百貨、新光三越、遠東巨城、遠百與漢神百貨等相關從業人員獲得殊榮。

徐雪芳致詞強調，2023年百貨業績在疫情後復甦，景氣、買氣都相當熱絡，整體市場營業額已突破4000億元的規模，成長100多億元，創歷史新高；而服務和創新是現代百貨業的核心，鼓勵業界突破框架勇於創新，帶動新的競爭力。

根據經濟部統計處資料顯示，全台百貨業績在2019年攀上3,552億元，2020、2021年因疫情衝擊，業績連兩年衰退，2022年疫情常態化，實體體驗消費力爆發，全台百貨業績衝上3,946億元，且成長率高達15％優於整體零售業成長值；2023年國境開放，絲毫不影響百貨業績強勁力道，前11月全台業績早已衝破4,000億元來到4,084億元，除了新購物中心、新百貨店業績挹注，整體消費力仍強勁，年增幅逾15％。

以遠百本業來說，2023年全台12家據點營業額超標600億元，來到628億元創下新高，2024年有望繼續成長，力拚連3年創高。唯業界仍認為，2023年百貨業迎來疫情後的報復性消費潮，但國人出國潮也讓消費有鈍化現象，接下來的農曆年假期7天業績，將成百貨業2024全年景氣榮枯的重要風向球，業者高度關注。