除夕圍爐爆棚 飯店加開席次

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因龍年農曆新年連假較短、海外旅遊漲價，選擇在台灣過年的國人較往年增加，加上許多海外僑民返台與家人團聚，觀光飯店除夕圍爐與新年連假聚餐訂席爆棚，雲品國際旗下台北茹曦、台中圓觀與蘭克斯特各館再加開席次接客。台北萬豪酒店除年菜外賣外，館內餐廳「KOUMA日本料理 小馬」與「宴客樓」中餐廳，加碼推出高檔新春御盒供民眾宅家享用，除滿足需求、亦趁勢衝高營收。

雲品旗下飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位較往年更旺，多數館內餐廳訂位數都已經客滿，新北市新莊頤品大飯店加開150桌依然供不應求，於去年12月中旬即搶訂一空，部分館別目前也接訂逾9成，預估所有除夕圍爐席次將在1月全數完售，農曆年除夕圍爐宴業績可望年增15％。

雲品國際總經理丁原偉表示，旗下君品Collection台南據點「亞果薈」與台中「圓觀」，首次銷售圍爐宴開賣不到一個月已幾乎全數銷售一空，預計將為君品Collection圍爐業績帶動成長25％。同時，由君品Collection管理的桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台北「茹曦酒店」Sunny Buffet與宴會廳除夕圍爐宴同樣也近全數額滿。由於持續有民眾洽訂，台北茹曦加開40桌、台中圓觀與蘭克斯特各再開10桌，期能滿足需求並推升業績成長。

台北萬豪各廳除夕圍爐訂位皆已客滿，館內中餐廳「宴客樓」除夕圍爐宴早在2023年9月初即全數滿位，同時加開宴會廳場域承接仍供不應求，預估除夕當日餐飲營收可達700萬元、年增20％。