頂辦每坪月租4千 再添一員

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企業辦公升級需求看俏，推升頂級辦公室市場租金行情，每坪月租4,000元成為最低入場門票，北市信義計畫區「富邦A25」38樓每坪月租衝上4,301元，躋身2023全年頂辦租金第五高最新實價登錄資訊顯示，頂辦「4,000元俱樂部」再添一員。

相對於住宅市場的沈潛，頂辦市場租金、成交行情持續創高。據內政部實登資訊，富邦A25最新一筆位於38樓，每月租金128.36萬元，坪數298.53坪，換算每坪月租4,301元。另最新實價也揭露33樓，以月租47.26萬元成交，依承租面積118.16坪換算，每坪月租達4,000元。

實登資訊顯示，2023年躋身「每坪月租4,000元俱樂部」的頂辦都集中在信義計畫區，包括台北101、國泰置地廣場、華新麗華大樓、遠雄金融中心、新光信義金融大樓、富邦A25等6棟頂辦大樓。

展望2024年總統大選後的商辦市場，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，商用不動產向來與地緣政治、供應鏈重組、企業移動、產業升級，息息相關，2024總統大選落幕，賴蕭配知美、親美的特性，會進一步強化在高科技、國防產業的投資與合作，對於目前持續推展的半導體、AI供應鏈有絕對的助力，因此台中、南二都的商業投資漣漪現象會增強，工業地產、商辦榮景可期。