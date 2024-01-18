臺南車展1/26開跑 聚焦四大主題

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汽機車零配件產業為臺南優勢產業之一，臺南市府經濟發展局將於113年1月26日至1月29日在大臺南會展中心舉行2024臺南車展（Tainan Autoshow），展會規模達530格攤位以上，包含「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」等四大主題，參展家數超過120家，還有藍寶堅尼超跑與BMW、哈雷等各式進口重機現身展區。

市長黃偉哲表示，今年適逢臺南400年，市府一月份即推出重量級2024臺南車展，除了持續推動會展產業為大臺南地區汽機車產業共創商機之外，也提供民眾好逛好買的看展新選擇，歡迎大家相揪一起參與大臺南汽機車界的年度盛會！也期望透過策辦大型展覽活動，吸引更多優質業者至臺南參展、觀展或舉辦展會活動，亦可為周邊產業，例如餐飲、住宿、觀光等帶來衍生經濟效益。

經濟發展局局長林榮川指出，臺南汽機車及其零件製造業計有574家，112年年產值約640億元，期望在去年首屆「臺南車展」圓滿成功的基礎下，能匯集相關產業資源為臺南創造更多商機，吸引相關買主、企業代表與不同年齡層的民眾至本市採購消費。在汽機車方面，可看性十足，將展出超過20餘個品牌，預計有FORD、HONDA、Hyundai、NISSAN、SSANGYONG、SUZUKI、TESLA、VOLVO等新車品牌。大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、CFMTO、KTM、Kawasaki、MOTO GUZZI、SUZUKI。二輪車（含電動機車）品牌包括三陽、可愛馬、光陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA等。

經發局補充，展示期間特地安排Show girl精彩表演、廠商品牌推廣，及消費滿額摸彩抽微型電動二輪車及萬元住宿券（內容以實品為主）等好禮。更多詳情可至官網（https://cec.ctee.com.tw/autoshow/）查詢。