南應大×伸興工業 縫繡新生活開課啦

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全球家用縫紉機代工龍頭伸興工業，深刻體認到取之於社會，用之於社會的重要性，推動社會公益，該公司在2020年成立了「伸出愛興志工隊」，招募熱心公益的員工、親友、退休員工、供應商等，更特別與創校已有60年歷史的台南應用科技大學合作，捐贈25台縫紉機以及35萬經費，發起「縫繡新生活運動」。

伸出愛興志工隊每年皆會安排志工到社區發展協會或關懷據點進行長輩縫紉體驗活動，同時也與中華民國服裝甲級技術士協會合作，深入偏鄉與社區，到全台各地教授小學生與老年人學習縫紉技能。

伸興工業董事長林志誠為了讓民眾都能夠學習並了解縫紉的樂趣，特別與創校已有60年歷史的台南應用科技大學合作，捐贈25台縫紉機以及35萬經費，發起「縫繡新生活運動」，將縫繡變成像運動一樣簡單，而且養成習慣，每天都必須做，讓全民都能夠容易上手。

該計畫以台南應用科技大學為中心場域往外擴散贊助廠商的善心與美意，傳授民眾縫紉與刺繡技能，讓參加民眾能學習自行改造舊衣物；從實用的袋包開始學習，期待讓民眾重新認識衣服與生活之間密不可分的關係，將衣物循環再利用，並藉由縫紉修補日常服飾，減少丟棄衣物產生的資源消耗與環境污染問題，對環境保護盡一份心力。

縫繡新生活課程將於今年1月20日至12月21日期間開班，每兩個月安排三堂課程，課程內容非常多元，從萬用袋、提袋、帽子、短褲、短裙、披風、刺繡提袋、珠寶刺繡等，名額有限，自即日起歡迎報名，課程連結如下：https://forms.gle/qubhWmFABGpDJBa56。