微笑海龜環保產品 台灣製造

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際ESG浪潮風起雲湧，各國紛紛朝低碳永續的腳步邁進，為此許多國家及企業發展出「低碳綠色採購」的趨勢，舉凡建築、設備或禮贈品都希望以低碳環保產品為出發，而誠宇國際所開發的「微笑海龜環保系列」禮贈品也卓然而生。

誠宇國際以「友善大地」為使命，開發一系列以「微笑海龜」這個深富環保寓意的品牌產品，該公司一系列產品皆為MIT台灣製造，舉凡小麥吸管、小麥餐具、茶纖維牙線棒、茶纖維咖啡杯、NG水泥袋手工縫製的文創提袋等，皆落實低碳環保領域範疇，顯示該公司對友善大地的用心和堅持。品牌創辦人張益誠總經理表示，在環保禮贈品中又以小麥吸管、小麥餐具、茶纖維牙線棒等三項最受業界歡迎。

小麥吸管屬一次性使用，部分客戶屬餐飲業，B2B的市場，為滿足眾多一般民眾對環保的需求重視，也開發「盒裝小麥吸管」，讓小量購買民眾可享受環保友善的好產品，小麥吸管以小麥纖維製作，硬度夠、泡水不軟爛、生物可分解支特性，也落實小麥殼農業資材回收再利用，真正做到循環經濟。

小麥餐具內含叉、匙、筷、外盒皆為小麥纖維製作，具無塑化劑、無5P塑膠，生物可分解特性，屬「重複使用型」的產品，是許多學生及上班族每天必備餐具，外出攜帶方便又環保。最後一款纖維牙線棒，握柄採台灣茶梗製作，無5P塑膠，螢光劑，也具生物可分解特性，將茶葉泡完後的茶梗回收循環再利用，牙線棒為餐後必備清潔用品，使用後可直接將其丟至土壤進行分解。

三款產品皆為採農業廢棄物再利用，實現循環經濟也兼具環保減塑，誠宇國際盼企業團體能真正落實「低碳綠色」採購目標，為環保多盡一份心力。