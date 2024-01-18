恩霖ENLIN納豆紅麴 年節獻禮加碼送

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迎春納喜年節伴手禮您挑好了嗎？恩霖生技集團ENLIN推出年節最佳獻禮「納豆紅麴」即日起至2月28日，凡購買ENLIN無添坊納豆紅麴一盒，即加碼送「WOWonderful好讚益生菌」七日體驗包一組（市價199元），幫助體內環保，美味好入口、小巧輕盈好攜帶，守護大家過好年。

恩霖生技集團ENLIN總經理江明哲表示，送禮就要送到心坎裡，劑量足、省荷包、性價比高的全素「ENLIN無添坊納豆紅麴」、健康維持的新一代健康輔助食品，恩霖生技集團特別推出完美比例的「ENLIN無添坊納豆紅麴」，嚴選最優質養生珍品「紅麴菌」，並加上特挑選優勢菌種搭配日本養生之國寶「納豆」，再添加「紅景天」與「植物固醇」；運用高科技生物技術萃取納豆精華，取得豐富活性納豆激酶（Nattokinase），每日一粒膠囊含高劑量天然納豆指標成份Nattokinase達3,000FU以上，讓親友及長輩保有活力循環好元氣，過年送禮送健康的最佳伴手禮選擇。

進入冬天，隨著一波波冷氣團的侵襲，早晚溫差經常高達十幾度以上，家中若有需關懷照顧的親人或長輩，務必要留意溫差所造成的不適應。

為了協助這些被需關懷照顧的親人或長輩，「足量且全素的納豆紅麴」，採用現代生物發酵科技來生產，提供優質菌株健康成長需要的養份基質及適宜的生長環境，使其同步代謝產生多樣化有益於身體的重要生物活性物質。

同時，為了協助長時間久坐辦公椅、缺乏運動的上班族、循環代謝較差的朋友，可以補充身體正常生理運作所需，ENLIN納豆紅麴特地添加植物固醇及紅景天，提升納豆與紅麴中多種成份物質的活性，新陳代謝、維持循環暢通、減輕管道壓力，一天一粒晚餐或睡前。送禮送健康網址：https://shop.mitmall.tw。