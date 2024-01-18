屏大訪大田精密 續推產學合作

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國立屏東大學日前由校長陳永森，率領同仁前往拜訪全球第三大高爾夫球頭廠大田精密工業股份有限公司，洽談產學研究委託案暨策略聯盟續約事宜，雙方繼續透過產學合作的模式，持續推動智能高爾夫模擬訓練場域結合選手精進計畫2.0。

屏東大學校長陳永森也稱讚大田公司推動感恩、惜福文化，期望促進ESG永續發展，多年來推廣基層高爾夫運動，也期待大田朝「追求永續經營環境」，推動與落實ESG永續管理，實踐「成為最有創意的民生日用精品與運動器材公司，為客戶、員工、股東及社會大眾創造最大價值及最佳服務」的願景。以「智能高爾夫的培訓、厚植人才競爭力」，讓參訓的職業選手日後比賽也都有亮眼的佳績表現。

大田公司董事長李孔文提到，持續以感恩回饋的心，與在地優質的屏東大學產學合作、策略聯盟，希望共同帶動產業創新，推廣GOLF運動、崇尚品德教育、善盡社會責任，也希望屏大能繼續向下扎根，培育更多高爾夫人才。

除了贊助學校高爾夫職業選手比賽、訓練及學校高爾夫球場域軟硬體優化等議題，另研發長許華書教授也提到由大田公司端提出合作需求，由老師帶領學生共同參與，期盼能協助企業發展，也培養產業所需人才。同時，資訊學院歐佳和院長也提出雙方可藉「量子計算」應用在球桿材料、技術組合或生產流程優化等議題。

此外，雙方也將持續推動高爾夫運動的發展和高爾夫球桿人體感知測試聯結，並推動高爾夫產業創新、人才培育、科技整合、社會責任、在地深耕、永續發展等，並打造多元共享運動場域，以推展運動進入社區，善盡企業社會責任，達到「強強聯手、共創多贏」目標。