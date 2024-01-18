鉅鋼機械 優化更新企業識別系統

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台灣製鞋機械龍頭大廠－鉅鋼機械（KINGSTEEL）因應企業轉型、跨國布局與未來發展需求，近期將對其企業識別系統進行優化更新，新識別商標沿續創立以來的專業與核心價值，透過現代化的設計語彙，及簡約的色彩定義，搭配全大寫的字體結構，大幅增強鉅鋼的品牌形象魅力。

另外，在其品牌信念中加入了「NATURE × FUTURE」作為公司願景，寓意著人、自然（NATURE）及科技、未來（FUTURE）等四個面向交錯展開後，來自各方的合作、交流與對話將為鉅鋼帶來無限可能，成為鉅鋼持續領航台灣發泡彈性體射出產業向前奮進的新動力。

跨入新世代的鉅鋼機械，領先業界推出全新的次世代製程NexCellR，從產品到文化，全面思考品牌的新方向，且特別邀請到知名的JL DESIGN設計公司參與鉅鋼的品牌再造計劃，進一步展開其品牌的探索之旅。

鉅鋼以厚實的企業基礎做為出發點，結合新的文化核心，透過企業識別系統優化與擴充，以嶄新的企業形象開展與全球市場用戶的溝通與對話，對外傳遞該公司的優質經營信念，要與每一位夥伴共同成就未來美好的願景。

鉅鋼機械更新優化後的商標，除提高了其原有藍、橘、橙等三個品牌色的明亮度及簡化漸層使用，藉以強化該公司欲傳達的「專業藍」、「熱情橘」與「文化橙」等鮮明企業品牌形象外，並對其公司中英文字體作了變更。

全大寫的字體結構結合方向性驅動感，強調鉅鋼的速度感且更具包容性，展現出鉅鋼不斷追求創新突破的機械製造定位。

鉅鋼認為，轉動價值的核心動能要從每一位鉅鋼人開始，因而特別以「超越、創新、共享、永續」做為企業文化核心精神，全面激發公司夥伴們的熱情，向更現代化的智慧生產推進，進而成為開放敏捷的創新型組織。設計團隊從中延展出四個色彩做為四大核心精神，定義出個性鮮明的四個圖標，視覺化呈現鉅鋼正在實踐的事情。

包括該公司將持續邁開步伐，憑藉經驗和知識，從產品、機械製造、數位化解決方案到背後人性化思考的系統服務，用創新突破限制，及積極對話與互動，藉以拓展多方共享的機會，塑造出循環價值影響力。

鉅鋼「NATURE × FUTURE」願景從人與自然出發，導入數位科技，提供更好的方式，追求生活與產業永續，透過設計團隊為鉅鋼設定的視覺語言，能以全新的形象與來自全球的夥伴對話，分享鉅鋼的獨特觀點與新科技，用更多元的方式進行交流合作，透過機械製造的角色參與你我身處的環境，建立有機的系統化平台，在支持無限創意的同時，串連所有的產業夥伴，以鉅鋼為軸心轉動每一個環節，實踐100％地球友善製程，從產業到世界，推動更全面的永續發展。

鉅鋼致力以開創性和專業性提供全球夥伴最佳的解決方案，面對市場時時的劇變與挑戰。

該公司仍鍥而不捨持續投入研發創新工作，針對產業與環境的真實需求，推出新型發泡製程整合系統設備，催化製程機械領域的大變革，躋身為全世界發泡彈性體射出成型設備領域的專家與國際製鞋機械產業的領導先驅。