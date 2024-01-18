靄崴科技 高階電換盤產業標竿

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靄崴科技在董事長陳金柏、總經理王世敏等高階經營團隊「追求卓越、精益求精」信念帶領下，創業半世紀以來業績一路穩定成長，不管在電子業設備、工業IoT、工具機及產業機械等各個應用領域都出類拔萃，成為國內研發製造高階電控盤的產業標竿。在工業IoT方面，靄崴科技具有完整工業4.0經驗，可協助客戶導入可視化、智慧感測、智慧連網、數據收集與OEE等應用，提供串接控制系統與MES或IoT平台等解決方案。

在電子業設備方面，靄崴針對半導體產業用戶推出半導體專用SEMI S22規範控制盤、測試機櫃、真空PUMP及晶圓倉儲搬送設備控制盤等，具備豐富的實績經驗。

在工具機產業應用方面，靄崴提出具體對策與方法，其中在超精密CNC磨床方面，除了要求高精準度外，電氣系統也要非常穩定，操作介面更要簡便，靄崴提供有效的EMC對策和方法，設計出最佳操作介面，讓整體設備非常安全和穩定，操作者能在最短時間熟悉與操作設備。針對CNC車床，從小台的桌上型CNC車床到巨型CNC車床（旋徑超過2米、長度超過20米），靄崴在配電盤設計方面都有其獨到的經驗，該公司會與客戶共討論如何搭配與合作，讓機台發揮出最高的效能，共同來開發出市場所需要的機型。

另外，綜合切削加工中心機是市場需求量相對高的工具機，不僅生產速度要快，品質更要好，靄崴因有多年豐富的配電盤配盤經驗，能規劃出最有效率的生產步驟，配電盤製作會以施工準則、作業基準、配線表與自主檢查表等各項確保品質的資料為基準，並落實執行，最終經品保單位確認通過後，才會到達客戶手中。