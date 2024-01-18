勤凱利多雙響 營收拚逐季長

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勤凱近6個季度營收獲利

導電漿廠勤凱（4760）董事長曾聰乙表示，被動元件景氣不悲觀，在轉單效應之下，第一季接單比第四季好。此外，今年陸、日、韓等海外市場拓展有成，比重可望拉高到30％以上，此外，電感曝光型內電極銀膏、半導體固晶膠等新產品陸續量產出貨，全年可望力拚兩位數成長。

曾聰乙指出，被動產業自高點修正超過10個季度，早已沒有庫存問題，只是終端拉貨力道不強。目前接單狀況來看，第一季比第四季好，但是客戶偏保守，傾向短單。但按照經驗判斷，只要超過三年以上就容易展開景氣的另一個循環，時間點剛好就是今年下半年。

此外，市場傳出生產電感的穴水村田製作所（Anamizu），宣布至少停工到5月中。國巨集團旗下奇力新、臺慶科預期可獲得轉單，勤凱在電感應用的銀漿供應有一定的占比，若轉單明顯可望同步受惠。

曾聰乙表示，今年營運策略重點有二，首先是拓展被動元件在海外的市佔率，對大陸的龍頭被動元件廠供貨放大，業績會有很大的成長。而且不只大陸，韓國市場穩定供貨，日本市場也找了當地的代理商，正在送樣認證當中。去年海外市場的營收貢獻大約10％，今年有望提高到30％以上。

此外，今年還會推廣新產品的滲透率，像是電感曝光型內電極銀膏，專門使用在01005以下極細小的被動產品。近期市面先進的電路製程從網版印刷升級為光學微影，5G高頻高速傳輸，都需要特殊的曝光顯影才能展現出極細的立體線路。至於銅正導與銅鎳阻膏，也有機會取代原本昂貴的電阻膏，特別是成本只有原本不到10分之1。半導體方面，IC使用的固晶銀膠，穩定性佳，適用於沾膠和點膠，Power IC亦有相關新產品。近期獲客戶認證，希望未來能提升貢獻度。

勤凱去年前三季每股純益約3.23元，已超越前年全年的水準。去年第四季營收2.2億元，年增率12.6％，雖有匯損干擾，但獲利仍有一定水準。市場看好勤凱今年營運逐季成長，全年營收將有雙位數的成長。