東洋去年EPS 4.35元 今年挑戰5元

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東洋（4105）2023年營收雖以54.8億元改寫新高，惟12月每股虧損0.02元，導致全年EPS為4.35元，略低於前一年度的4.4元。法人認為，隨著麻醉止痛、疫苗類產品貢獻增加，加上海外貢獻增溫，看好東洋2024年營收將呈現雙位數成長，EPS將挑戰5元大關。

東洋17日率先生技業公布2023年獲利，自結12月營業利益5,804萬元，每股虧損0.02元；累計全年營業利益13.54億元，稅後純益10.82億元，每股盈餘4.35元。

東洋總經理侯靜蘭先前在法說會中表示，在擴大麻醉用藥與疫苗產品線，2023年營收將維持成長動能，獲利穩定下，將力拚現金股利配發率也維持在75％以上的高水準。

侯靜蘭說，由於微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB、膽道癌Pemazyre、麻醉藥BYFAVO，三大亮點持續發威，加上新品上市，2024年業績跟利潤將持續升高。

東洋的麻醉用藥已擴大適應症，2024年可望有全年貢獻。另也將持續增加麻醉用藥、疫苗類品項，包括會有一款預防性疫苗在8月有望取證。另授權引進也將不侷限在台灣市場，希望擴展至更多國家，未來營運樂觀。

法人表示，東洋近年積極拓展營運規模，內銷加速引進新品，2023年來自抗生素與麻醉止痛新品的營收貢獻超過1億元，隨藥品舖貨點增加，2024年新品挹注將擴大；另外銷Li-po AB銷售美國開始有分潤貢獻，預期2024年營收將雙位數成長，毛利率持穩中，不排除全年EPS有挑戰5元實力。