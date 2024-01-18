前景添變數 聯電、世界遭降評

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晶圓代工產業資本緊張程度走勢

二線晶圓代工前景驚見變數！高盛證券示警，成熟製程的削價競爭愈演愈烈，未來恐持續侵蝕單位售價，將聯電（2303）、世界（5347）投資評等分別由「買進」、「中立」，降至「中立」、「賣出」，推測合理股價亦下修至54與55元，在台積電法說前一刻，形塑看多先進製程領頭羊、避開二線代工廠的投資氛圍。

不過在十天之前，摩根大通才翻多二線晶圓代工，升評了聯電與力積電，瑞銀證券也升評陸廠華虹半導體，使二線晶圓代工族群瀰漫樂觀氛圍，高盛證券此時卻跳出來持相反意見，認為二線晶圓代工面對激烈價格競爭壓力，以降評行動呼籲旗下客戶，投資成熟製程晶圓代工最好先停看聽。

外資17日賣超聯電9.4萬張，居個股賣超張數排行之冠、賣超金額46億元在台積電93億元之後為第二，也賣超世界4,022張；聯電終場下跌4.33％收48.6元，世界下跌2.76％收73.9元。

高盛證券說明，晶圓代工成熟製程2024～2025年價格壓力會愈來愈大，主要原因有二：首先，大陸持續積極建置成熟製程產能，何況還有新業者加入戰局。在晶圓代工成熟製程領域中，大陸業者資本支出占全體行業比重，已經從2017～2018年的60％，躍升到目前的80％～85％。其次，對成熟製程的終端需求，目前看來仍不見起色。

值得留意的是高盛估計，扣除掉台積電，晶圓代工產業資本緊張程度從過去十年的平均47％，已經上升到2020～2023年的53％均值。近年高漲的資本支出，意味著未來幾年將轉化為新增產能，進一步激化成熟製程價格壓力加劇。

對應到股價表現上，因為競爭激烈因素無法排除，導致聯電、世界的產品價格壓力揮之不去，高盛評估，任何重新評價（re-rating）的空間恐怕都會遭受壓抑，因而啟動降評。

另一方面，從外資對聯電、世界所作財務模型來看，可以發現，高盛證券對兩家二線晶圓代工廠2024、2025年營收預期，比市場共識低了3％～7％。高盛認為，市場尚未正視新台幣兌美元升值、產能利用率偏低與單位售價展望疲軟等不利因素。

根據外資估計，聯電2023年每股稅後純益（EPS）4.86元，較前年度大減逾3成，然2024年仍未能止住跌勢，EPS將再衰退2成、至3.86元。

高盛並提醒，世界在電費上揚、折舊提高，以及匯率不利因素多重影響下，預期本季毛利率將大降至17.5％，隨後才會逐步回溫，第四季達34.6％，但仍遜於疫情前平均的35％。