期貨商看2024 面臨一好一壞

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2023年獲利前十大期貨商

臺灣期貨交易所公布2023全年期貨商的獲利，冠軍由元大期貨（6023）奪下，累計每股稅前盈餘高達7.89元，澳帝華期貨每股稅前盈餘6.28元摘亞軍，群益期貨（6024）以每股稅前盈餘6.06元攻季軍。法人分析，去年市場因長期處於高利率水平，期貨商保證金利息收入相當可觀，進一步展望2024年面臨「一好一壞」挑戰，持平看待市場。

據統計，2023全年整體期貨商（15家專營期貨商、24家兼營券商）稅前盈餘達91.3億元、年增24.6％，去年期貨商獲利前十大依序為元大、澳帝華、群益、統一、摩根大通證券、永豐、凱基、國泰、新光證券、富邦，8家為專營期貨商、2家為證券商兼營；2023年累計稅前損益介於3.94～22.86億元、每股稅前盈餘則在1.88～7.89不等；全體39家期貨商中，計有30家去年每股稅前盈餘維持在正向。

其中，僅兩家元大期、群益期上市櫃掛牌，不過兩家的歷年平均殖利率都在不低的水平。元大期去年配息2.5元、殖利率約4.63％，群益期去年配息3.02元、殖利率達6.73％；公發公司則有統一期貨，去年配息2.23元。

期交所統計，期貨市場去年交易量達3.2億口，交易量連續四年突破3億口，由於台股現貨市場全年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市場避險需求減少，使期貨市場交易量減少，較2022年3.8億口減少。不過，整體法人參與仍與2022年相當，達51.89％。

去年各交易人交易量的占比：自然人48.11％、外資及陸資29.35％、期貨自營21.28％、其他機構投資人0.62％、證券自營0.44％、證券投信0.15％、期貨經理及信託基金0.05％。

群益期貨副總經理許績慶表示，儘管去年期貨整體交易量下降，但全體期貨商獲利大幅成長增24.6％，主因在於去年高利率環境下，期貨商的保證金利息收益很可觀。單就業績面看因為波動性較少、期貨交易量沒有2022年熱絡，與現貨市場不同的是，期貨市場通常空頭年才會出量，由於指數下跌時，波動率會放大、上漲時波動幅度較小。

展望2024年，許績慶指出，好是期貨市場波動性可能會放大、交易機會增加，但預期集中在第二季、第三季；壞是聯準會將於今年中前開始降息，但降息碼數不會太多，整體利率還是處在較高水平，期貨商保證金息收可能減少，市場「一好一壞」、持平看待。