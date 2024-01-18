利空籠罩 塑化股淪殺盤重心

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今年來市值大減前五大塑化股

總統大選結果再度挑起兩岸敏感神經，市場擔憂ECFA貿易戰將煙硝再起，石化產業恐首當其衝，加上去年獲利疲弱、今年展望保守等不利因素，上市塑膠類股指數17日失守200點大關、下探逾四年低，台塑化（6505）連日跳空重挫下，市值16日也慘遭國泰金（2882）超車、退居台股第九大，台塑四寶今年來市值蒸發73億元，塑化大軍虛累累。

台股選後謝票行情曇花一現，繼首批石化產品後，大陸揚言再擴大中止ECFA早收清單優惠關稅，甚至傳出恐全面中止ECFA，讓塑化股淪殺盤重心，法人也分析，受ECFA影響較大的石化、機械及紡織產業會否遭受波及值得留意。

台新投顧副總經理黃文清分析，國內許多廠商已陸續前進東南亞設廠，有望減輕ECFA一旦喊卡會造成的壓力，而塑化股雖受ECFA題材面壓抑，然終端需求不振才是其走疲主因，研判大陸景氣未來能否轉佳仍是觀察重點；統一投顧董事長黎方國則點出，選後台股仍是「電子為王」，傳產股則相對疲弱，主要以成衣、製鞋為主的奧運概念股較具表現空間。

大陸經濟威脅一波波，2024年總統大選由民進黨的賴蕭配勝選，市場也開始擔憂大陸是否會祭出更多經濟報復措施，選後塑化類股節節敗退，上市塑膠類股指數本周連三日重挫5.94％收在198.27點，2020年5月後就未曾跌破的200點大關正式失守，創近四年來新低。

2023年受歐美高通膨及高利率、大陸新增石化產能陸續投產等多項利空重擊，拖累石化行情，台塑2023年各主要產品平均價格較2022年下跌10％～44％，衝擊台塑去年至今市值大舉蒸發954億元，南亞也大減864億元，總計台塑四寶2023年以來市值大幅下滑3,376億元。