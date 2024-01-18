地緣政治與Fed政策未定 市場觀望氣氛濃

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國際觀察：中東地緣政治風波不斷，除以、哈在加薩走廊衝突未解，後有葉門胡塞武裝組織於亞丁灣攻擊行經紅海的商船，再加上1月15日伊朗軍方發射彈道飛彈攻擊位於伊拉克北部及敘利亞的恐怖分子，並襲擊以色列情報機構基地，市場在地緣政治的風險增溫，避險需求與風險情緒的上升，進而帶動美元指數的高漲，壓抑東亞各國的股價表現。

美國聯準會去年12月會議紀要於1月3日公告，內容指出決策官員認為遏制通膨已取得顯著進展，利率位於或接近峰值，惟表示利率走向不確定性仍存，再加上美國去年12月CPI在冬季燃料價格增溫之下來到年增3.4％，較11月的3.3％增溫，結束此前連二月下降的趨勢，在核心CPI的部份雖降至年增3.9％，惟僅下降0.1％，降幅低於預期，市場因而憂心聯準會是否因而維持目標利率在5.25～5.5％的高檔區間，政策是否放鬆的疑慮下資金進入東亞的意願因而受到影響。

盤勢分析：技術面上，台股加權指數在2024年的第一周面臨18,000點的壓力區，多方在觸及本波高點17,956點後震盪拉回，月線也在上周開始彎頭向下，再加上技術指標5周KD自今年第一周交叉向下且目前有開口擴大的現象，中期指數有拉回整理的跡象，所幸下方長期均線半年、年線持續上揚應可為指數下方的支撐。

籌碼面觀察，外資在1月賣超1,568億元，投信買超316億元，自營商賣超485億元，回顧2023年12月1日到12月15日同期外資買超657億元，投信買超155億元，自營商賣超411億元，三大法人中除投信持續加碼外，外資反手賣超，自營商則是擴大調節部位，在三大法人賣多買少之下大盤表現將因而受限。

整體而言，大盤呈現震盪拉回，三大法人自2024年初以來呈現賣超之下，大盤不易有所表現，後續將持續觀察在拉回過程中，長期均線是否發揮支撐效果，在大盤不易有所表現下，操作上擇股仍重於擇市。

投資建議：AI風潮不斷，預估AI將從雲端推進至邊緣，其中Qualcomm發表具AI功能的晶片Snapdragon Elite X， Intel將推出代號Meteor Lake處理器，皆應用於個人電腦端的AI處理，市場更視2024年為AI PC的元年，後續有助電腦代工廠商仁寶、英業達、廣達、緯創、和碩，及品牌電腦的宏碁與華碩營運表現。

2024年7月26日巴黎奧運登場，過往奧運會是各家運動服飾大廠行銷、展示新品的重要舞台，再加上2023年各大運動品牌廠商與服飾廠商皆持續消化庫存，因此成衣與製鞋廠商儒鴻、聚陽，及豐泰可望因而受惠奧運題材及庫存回補需求。

在電子標籤應用領域擴大的趨勢下，市場估計國際電子貨架標籤系統大廠SES-imagotag營運動能強勁下，有望帶動或推升電子紙概念股的元太、天鈺、振曜，及晶宏後續營運與評價。