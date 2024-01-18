補償膜吃緊 偏光片廠出貨受衝擊

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偏光片廠近六個季度營收

日本補償膜供應商ZEON（瑞翁）受到地震影響，冰見二上工廠停工至今，補償膜供應喊吃緊。偏光片廠表示，目前手上還有庫存，所幸第一季是傳統淡季，稼動率會降低，接下來還要看何時復工，後續還要檢修機台，預期補償膜缺貨影響可能長達一個季度。

日本能登半島地震至今已超過半個月，不過餘震持續，基於安全考量，許多當地工廠仍然停工。市場傳補償膜供應商ZEON位在富山縣的冰見二上工廠停工至今，可能要等到1月底才會重啟生產線，也讓補償膜供貨吃緊，恐將影響偏光片廠出貨。

對此，明基材表示，還在了解供應商實際狀況，如果一旦發生供應鏈風險，因供應鏈在日本，其實都會有一定的庫存來因應。誠美材表示，不同補償膜供應商有不同的產品特性，公司大多是用其他補償膜廠商的產品，因此沒有受到供應商停產影響。力特表示，公司和供應商那邊都還有一定的庫存，可以支應第一季生產所需，後續供貨狀況還要看何時復工、還有接下來設備檢修的狀況。

據了解，ZEON冰見二上工廠自1月初停工以來還未復工，ZEON通知客戶，如果餘震狀況平穩下來，期望在1月底復線，並且安排員工入廠檢修機器。不過生產線檢修可能要大約三個月時間，要恢復正常生產、供貨，可能要等到4、5月之後，也讓補償膜供應出現缺口。

偏光片廠表示，補償膜供應商主要是富士（Fuji）、柯尼卡美能達（Konica Minolta）和ZEON，不過依照補償膜功能不同，還有客戶認證問題，即使缺料也難以在短時間之內更換供應商。所幸第一季是傳統淡季，目前面板廠產能利用率低，而且ZEON倉庫還有一定的庫存，可以應付短期需求。

據了解，ZEON補償膜很多用在VA產品，對於大尺寸電視、監視器和一些工控產品。除了台灣偏光片廠之外，大陸多家偏光片廠都是技轉自日東電工和住有化學等日廠，上游材料也大多仰賴日系供應鏈。如今ZEON停產，將影響上半年補償膜供貨，對於後續大尺寸電視面板生產的影響還有待觀察。