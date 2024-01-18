同泰 逆勢上揚強攻漲停

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同泰（3321）在特定買盤介入之下，股價無懼於加權指數重挫近200點，逆勢亮燈漲停，漲停價14.15元，成交量擴大至3,700張以上，呈現價量俱揚格局，惟法人進出不大。

歷經減資、增資，同泰現增新股已於2日上市交易，雖然一度衝擊股價表現，但同泰每股淨值達6.45元，已連續二季站穩5元以上，因此日前已經恢復信用交易，伴隨單月營收已經連續半年繳年增成績單、位處低價股等有利因素，激勵同泰股價大漲，累計該公司2023年營收15.41億元，年減7.68％。