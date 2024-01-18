前往主要內容
工商時報LOGO

同泰 逆勢上揚強攻漲停

同泰日線圖
同泰日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

同泰（3321）在特定買盤介入之下，股價無懼於加權指數重挫近200點，逆勢亮燈漲停，漲停價14.15元，成交量擴大至3,700張以上，呈現價量俱揚格局，惟法人進出不大。

歷經減資、增資，同泰現增新股已於2日上市交易，雖然一度衝擊股價表現，但同泰每股淨值達6.45元，已連續二季站穩5元以上，因此日前已經恢復信用交易，伴隨單月營收已經連續半年繳年增成績單、位處低價股等有利因素，激勵同泰股價大漲，累計該公司2023年營收15.41億元，年減7.68％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全面中止ECFA？國台辦曝進程

  2. 60歲才能申請新制勞退金？「3除外情況」符合1項就先領

  3. 明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。