健喬射三箭 2026營收戰百億

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健喬近年營運概況

健喬（4114）董事長林智暉17日表示，2023年啟動決戰國際布局，加大海外銷售力度後，隨著本業的有機成長、併購和策略聯盟三大引擎帶動下，2024年營收、獲利都將持續雙位數成長，並力拚2026年要達到百億元營收規模、成為區域製藥大型集團。

健喬2023年第四季營收以13.29億元創單季新高，全年營收也首度站上50億元大關，達51.19億元，交出年增16％佳績。成長主因除愛克痰及咳嗽藥（水）銷售仍維持20％以上年增長外，由於國際藥廠缺貨，鼻用類固醇噴劑銷售量年增達131.6％，銷量突破100萬支，市占率超過4成，成為國內鼻噴劑龍頭公司。

林智暉表示，本業的有機成長、併購和策略聯盟是健喬營運三大方向，而國際化則是最大的成長動能。

以本業來看，新冠肺炎感冒化的趨勢逐漸成形，呼吸道產品市場需求仍旺。主力產品的愛克痰去年整體出貨量達1.11億顆，外銷金額超過1億元。愛克痰2023年5月取得中國藥證後，出貨量約200萬顆，預估2024年會進一步擴大鋪貨，出貨量至少再提升3倍，若後續再拿下醫院標案，整體數量有望再增加。此外，未來還會布局中南美、中東等市場，營運展望樂觀。

另外，由於鼻噴劑市占率提高，目前除既有鼻噴劑產線外，已在子公司益得規劃設置鼻噴劑新廠，預計2024年中會通過GMP，2026年有機會獲美國FDA核准上市。

策略聯盟方面，2024年健喬將深化及擴展與合作夥伴產品的區域合作，也透過原廠的技術授權在台灣註冊新藥進行銷售。進度較快的取得日本藥廠的便祕用藥，預計2024年3月會提出藥證申請，有機會2025年取證；治療女性子宮肌瘤用藥2023年也與日本公司簽約，該新藥預計2025年取證上市。

據了解，健喬的百億營收目標中，來自於策略聯盟的10億元，2024年即有機會提前達標。併購策略則鎖定藥廠或藥證，目標貢獻度為20億元，林智暉說，併購會一直持續，國內外藥廠或藥廠都在考慮中。

展望2024年，林智暉表示，將針對工廠建設、國際布局、策略營銷及OTC消費性市場的策略地圖積極執行計畫，力拚營運再創新高。