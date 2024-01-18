材料、雙鍵 啖陸內需商機

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材料-KY（4763）表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠，看好醋片中國大陸內需市場，材料-KY預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成3.5萬噸醋片產能擴增。

此外，雙鍵（4764）大陸大豐廠2023年首季起展開復產前置作業並陸續投料生產光起始劑，惟受制通澎、景氣復甦干擾，因應市況調節產能。展望後市，擬持續開發綠色環保、5G應用，增加電子化學品營收比重，強化營運利基。

2023年材料-KY絲束營收占比85％、醋片營占比14％、醋酐1％，目前訂單能見度相當好，2024年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年，樂觀看待2024年營收與獲利成長力道。材料-KY除大陸擴產強化內需版圖，東南亞設廠（絲束）計畫也按部就班推進，包含與四大菸草公司之一或當地第一大菸廠洽談合資方式。

雙鍵主產品為塑膠添加劑、光固化材料、數位印花墨水、電子用化學品，生產基地包括宜蘭縣利澤產業園區及江蘇省鹽城市大豐區大豐港石化新材料產業園。全球供應鏈美中陣營恐將持續分散，會透過宜蘭與中國大豐兩處生產基地去配合客戶需求調整出貨。

雙鍵也指出，會持續開發電子化學品相關業務，將從目前LED封裝膠開始逐步往外擴展，增加電子化學品營收比重。