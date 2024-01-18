國化、長興 轉投資進補

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受制景氣復甦趨緩，壓抑國化（1713）、長興（1717）營運推進力道。不過，國化（1713）轉投資和淞（6826）業績穩健成長，貢獻豐厚業外獲利進帳，國化2023年前三季稅後純益2.97億元、EPS達1.97元，超越2022年全年獲利表現。和淞2023年第四季業績表現亮眼，同年12月營收創高，法人推估，和淞對國化去年第四季獲利貢獻可望較第三季的1.28億增加，國化母以子貴題材發酵加分。

此外，長興旗下小金雞長廣持續展開增資等工作、股本已達6.05億元、符合上市規模，2024年有望伺機展開公開發行及申請興櫃。長興2022年進行電子材料設備部門分割，將電子材料事業單位的電材設備專案組與100％有日本子公司Nikko-Materials Co. Ltd.切割成立長廣精機。

長興為全球乾膜光阻產品領導供應商，全球三大光固化原材料供應商，亞洲合成樹脂領導供應商。轉投資長廣電材設備業務與下游PCB產業關聯程度高，2024年應會有較好復甦，長廣相關設備如真空壓膜機等出貨增加，收益回穩增溫。

國化持有高科技廠房廠務工程公司和淞股權約30％，透過權益法認列和淞獲利；2023年前三季認列和淞獲利約3.24億元，是主要獲利來源。搭配國化新屋廠1,500坪土地出售案已開始接觸買家，並擬伺機處分高雄舊廠，有利提振收益動能。