江興鍛、智伸科 2024審慎樂觀

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江興鍛（4528）、智伸科（4551）布局電動車產業供應鏈，2024年業績貢獻度看好將隨全球電動車銷量攀升，兩家公司對2024年營運均審慎樂觀，江興鍛更要拚2024年營收兩位數成長。

江興鍛表示，大陸電動車銷量持續攀升，江興鍛積極布局，2022年起切入大陸自有品牌電動車零件供應鏈體系，隨大陸電動車銷量起飛，江興鍛2023年電動車零件營收占比提高至13％，並看好2024年將持續提升，並推升整體營收有兩位數成長。法人估江興鍛2024年營收上看21億～22億元。

江興鍛指出，2023年10月起，大陸日系汽車廠客戶回補庫存，台灣廠銷往美國也因客戶恢復正常拉貨，營收逐月回升，2023年12月合併營收近1.84億元，已幾乎追平2022年同期水準；2024年台灣廠每月出貨將增加至7,000萬～8,000萬元，大陸廠出貨回升至1億元以上。

智伸科2023年同樣面臨全球景氣考驗，全年合併營收71.22億元，儘管年減22.88％，但仍創歷史第四高。

智伸科指出，智伸科汽車事業近兩年積極與品牌汽車廠及Tier 1汽車零組件供應商客戶，加大開發新能源車、電動車等相關關鍵零組件，2023年汽車事業，應用在新能源車的傳動系統、安全系統等關鍵零組件營收，隨著主要汽車客戶拉貨力道逐季向上，減緩電子、醫療及運動事業受客戶調整庫存的影響程度。2024年汽車事業銷售增長，醫療、電子、運動等事業也因客戶去化庫存告一段而開始回補，審慎樂觀看待2024年營運。