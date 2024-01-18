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官網遭駭 恩德：初估無重大影響

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繼半導體設備廠京鼎（3413）官網遭駭客入侵後，上市公司恩德（1528）也遭到駭客網路攻擊，17日發布重訊指出，偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，公司已立即啟動防禦機制。

恩德表示，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。恩德指出，目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

恩德強調，初步評估對公司運作無重大影響。據了解，在遭駭客攻擊後，恩德官網至17日傍晚仍無法正常連線。

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