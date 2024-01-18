中釉 買盤再現反轉向上

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中釉（1809）受惠桃機工程入帳與東南亞重新布局等多元發展有成，中長期投資買盤再現，17日反轉向上，成交量2,889張，收漲2.99％達15.5元。法人預料在桃機工程完工入帳貢獻下，股價有望續強。

釉料本業受房市低迷影響，2023年合併營收23.58億元、年減9.02％，恢復成長還待房市回溫；三大事業中，陶瓷原料已重新部署東南亞市場，其中孟加拉市場每年產量增加20％；新材料事業則投入電動車用車燈用玻璃螢光片，建築材料取得的桃機工程，均成為2024年營運成長動能。