前往主要內容
工商時報LOGO

強生 價量揚KD多頭排列

強生日線圖
強生日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

強生（4747）受惠上呼吸道過敏用藥供不應求，2023年營運高歌，由於新一批原料近期到位，有助第一季營收維持成長曲線，近日吸引買盤介入，17日逆勢上揚，以90.5元作收，漲幅2.14％，成交量放大至1,365張，技術面均線、KD指標均為多頭排列。

2023年營收以6.06億元創新高，該公司呼吸道用藥的原料偽麻黃素原料管制，導致市場缺藥，食藥署規範一年固定批原料審批，拜新一批原料近期到位所賜，第一季業績將持續年增表現。錠劑新廠2024年可望動工，將扮演未來成長動能要角。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全面中止ECFA？國台辦曝進程

  2. 60歲才能申請新制勞退金？「3除外情況」符合1項就先領

  3. 明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。