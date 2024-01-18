強生 價量揚KD多頭排列

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

強生（4747）受惠上呼吸道過敏用藥供不應求，2023年營運高歌，由於新一批原料近期到位，有助第一季營收維持成長曲線，近日吸引買盤介入，17日逆勢上揚，以90.5元作收，漲幅2.14％，成交量放大至1,365張，技術面均線、KD指標均為多頭排列。

2023年營收以6.06億元創新高，該公司呼吸道用藥的原料偽麻黃素原料管制，導致市場缺藥，食藥署規範一年固定批原料審批，拜新一批原料近期到位所賜，第一季業績將持續年增表現。錠劑新廠2024年可望動工，將扮演未來成長動能要角。