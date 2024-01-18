檢測需求放大 閎康今年帶勁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

閎康近六月營收概況

今年中國半導體成熟製程將開出更多新產能，對檢測需求將明顯放大，檢測大廠閎康（3587）在中國布局已久，再加上台灣在先進製程推進、日本也有熊本據點開始貢獻營運，市場法人看好，2024年閎康營運成長動能強勁。

近幾年中國積極發展半導體產業，研調機構統計，2024年中國大陸將有約20至30座成熟製程晶圓廠建成，中國積極發展半導體產國產化，在IC設計及晶圓代工近幾年均有明顯成長，但目前在半導體檢測分析仍屬在發展階段，因此相關檢測分析服務有不少仍需要委外，閎康在中國市場，材料分析（MA）、可靠度測試服務（RA）等需求接獲不少大單，市場需求也相當強勁。

閎康也看好日本客戶對半導體檢測需求，已於2019年成立名古屋實驗室，近幾年成長性均優於公司平均，名古屋實驗室目前約占公司營收8％，比重持續提升。日本第二實驗室-熊本實驗室亦已於2023年9月正式開幕，該實驗室已通過數個半導體大廠的認證，並開始接收訂單，預計今年第一季可明顯貢獻營收。

同時，台灣客戶持續往先進製程邁進也為閎康帶來額外增長機會。晶圓代工大廠的2奈米廠房正興建中，在技術上將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，同時2奈米家族亦會發展出晶背供電網路（BSPDN），將應用在高速運算等應用。新架構的轉換對於製程挑戰遠比在原架構上改進更加困難，需藉由材料分析（MA）反覆測試最適材料及製程參數，方能達到穩定量產的良率目標。

市場法人看好，閎康今年在台灣先進製程推進、日本及中國持續建置半導體產業鏈，對測試需求未來將持續提升，三大市場需求都看成長下，今年閎康營運成長更值期待。