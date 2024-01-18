合晶大陸子公司 新廠投資拍板

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合晶近四季營運

合晶（6182）17日代子公司上海合晶硅材料公告董事會的新廠投資案決議，上海合晶計畫以不超過人民幣25.75億元（相當於新台幣114億元），在大陸建置廠房及購置機器設備。

此案預計在董事會核准後三年內實施，將有助於提升上海合晶的市場競爭力。

合晶大陸擴廠案傳聞甚久，17日由子公司上海合晶董事會正式通過啟動新廠投資計畫，可視為具體化的第一步。

上海合晶是合晶持股47.88％的子公司，2023年通過上海證交所的上市審查，目前掛牌日期未定。

合晶預期，上海合晶上市後，將可取得更多元的資金來源及籌資管道，優化集團財務結構，有助於合晶在中國大陸市場的發展。

鑑於全球供應鏈正在重塑，市場分為中國大陸、非中兩大區塊，合晶在中國大陸有鄭州廠、在台灣有台灣廠，分別供應兩邊客戶，可搶占兩邊的市場。

法人研判，合晶後續的擴產重點，應仍放在12吋矽晶圓，由於合晶龍潭廠廠區還有餘裕，將持續擴充12吋的產能。

另外，中科二林的新廠已動土，預計將於2025年初開始導入生產，但仍須視市場景氣回升狀況而定。

半導體產業鏈持續進行庫存調整，時間已經長達一年，合晶因產品組合轉差，稼動率回升有限，至去年第三季的毛利率，下滑至27.43％，營業利益及歸屬母公司淨利皆呈現雙減，去年第三季每股稅後純益（EPS）0.23元，累計前三季EPS 1.04元。

由於終端需求仍相對疲弱，客戶拉貨的態度謹慎，合晶目前訂單能見度僅約1～1.5個月，2024年第一季的營運，法人預估，大致與2023年第四季持平，暫時還看不到營運好轉的明確時間點。

法人指出，車用產品占合晶的營收比重約5成，近期汽車的剛性需求，因總體環境欠佳被壓抑，但被壓抑的需求，並不會消失，只是遞延，預估車用市場2024年的市況會逐漸好轉，帶動合晶營運步出谷底。