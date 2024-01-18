00733、00905成份股 大洗牌

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臺灣指數公司17日公布三檔ETF成份股調整，均自17日盤後生效。其中，富邦臺灣中小（00733）ETF成份股大汰換44檔；另FT臺灣Smart（00905）ETF成份股也出現38檔上、39檔下，成份股出現大洗牌。

「中小型A級動能50指數」是00733所追蹤，目前基金規模約21億元。成份股納入44檔包括：華榮、宏泰、五鼎、冠軍、春源、仁寶、佳世達、宏碁、英業達、藍天、昆盈、技嘉、微星、億光、建準、承啟、興勤、國建、榮運、奇鋐、勝德、泰碩、麗清、華擎、嘉澤、谷崧、健策、海華、神達、南寶、臻鼎-KY、建國、華興、詮欣、力成、啟碁、矽力＊-KY、伊雲谷、芯鼎、威鋒電子、視陽、來頡、台虹、瀚荃等。

另「特選Smart多因子指數」是00905所追蹤，目前基金規模約20億元。成份股納入38檔包括：環泥、大成、泰山、三芳、中興電、堤維西、信錦、潤隆、宇隆、華通、金像電、義隆、敦陽科、冠德、宏盛、台航、京城銀、統一超、全漢、增你強、零壹、智原、文曄、晶技、玉晶光、智易、大聯大、合勤控、永信、宏正、啟碁、保瑞、研揚、達方、宇瞻、豐泰、櫻花、宏全等。

臺灣指數公司也公布「特選台灣上市上櫃智慧50指數」2024年第一次成份股定期審核結果，納入世芯-KY、刪除台塑化。