安克、神盾、旺玖等19檔挺身而出 法人加碼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

19檔法人加碼上櫃股逆風高飛

總統大選落幕後，投資人期待的選後謝票行情卻落空，受新台幣大貶引發外資殺出、國際地緣政治衝突加劇影響，台股本周來下挫351點，17日甚至跌破季線大關，在一片愁雲慘霧之際，部分中小型股挺身而出，安克（4188）、神盾（6462）等多檔上櫃股本周來逆勢勁揚，且吸引法人買盤相挺，試圖延續盤面多頭火種。

台股17日上演股匯雙殺，在外資大舉提款之下，加權指數終場大跌185點下探17,161點，跌破17,200點以及季線關卡，櫃買指數也同步震盪走低，下跌1.55％收在228.57點，長黑K一舉摜破5日、10日線及月線，為2023年11月底來收盤新低。

不過國內投顧指出，加權指數在總統大選前連兩個交易日上攻17,700點後留長上影線，顯示上檔反壓沉重，在此期間投資人可以在中小型題材股中擇強守技術面應對。

盤點本周以來逆勢勁揚的上櫃股中，仍有高達20檔繳出雙位數周漲幅，再篩選三大法人單周買超逾百張之個股，則有安克、神盾、旺玖、順藥、振發、弘塑、閎康、萬潤八檔入列，搭上AI、先進封裝等題材，吸引資金進駐；另泰茂、鈦昇、M31、台星科、新復興、宣德、群聯、凡甲、上詮、幃翔、大江等多檔同樣有法人買盤加持，表現抗跌。

其中，神盾集團儼然成為2023年第四季以來台股最強「飆股家族」，15日宣布總斥資47億元100％收購矽智財（IP）廠乾瞻科技後，多頭火種熊熊燃起，龍頭股神盾股價連兩日跳空大漲，17日最高價衝上178元，改寫兩年半來新高，本周累計已飆漲18.92％，法人本周來加碼1,896張，17日大舉提款的外資更是逆勢狂買1,159張。

而台積電法說會在即，在AI伺服器需求推升下，台積電持續擴充CoWoS先進封裝產能，半導體檢測大廠閎康、半導體設備廠萬潤受惠題材帶動，閎康海外市場接單暢旺，受惠AI與先進製程研發需求攀升，法人樂看其今年營收挑戰新高；萬潤則在CoWoS設備進入出貨高峰帶動下，有望維持強勁出貨動能，全年營運看增，兩檔個股本周以來分別上漲11.7％、11.11％，法人周買超377張、1,345張。