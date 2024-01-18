台積期貨1/22納夜盤交易

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展望今年，市場預期美國聯準會（Fed）將啟動降息循環、AI浪潮長期看好及半導體景氣循環向上，半導體產業仍為全球矚目焦點。

臺灣期貨交易所於1月22日將晶圓代工龍頭台積電期貨（約定標的物為2,000股股票）及小型台積電期貨（約定標的物為100股股票）納入夜盤交易，提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時進行避險或調整交易策略，充分發揮期貨市場的價格發現及避險功能。

大小台積電期貨於日盤下午1時45分收盤後，因股票期貨有相關契約調整的作業時程，故夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時，此交易時間與現行已經於夜盤交易的元大台灣50 ETF期貨（契約代號：NYF）相同，將原本5小時的交易時間延長為16小時35分鐘。

股票期貨與股價指數期貨最大不同處，在於因標的證券發行公司的公司事件如除息、除權、減資、現金增資及合併等進行契約調整。台積電每年四次分配現金股利，配合標的股票分配現金股利，股票期貨將進行契約調整，包括調整開盤參考價（即每日結算價扣除息值）及調整買賣方權益數（買方增加受配發現金股利金額、賣方減少受配發現金股利金額）。台積電期貨納入夜盤交易後，配發現金股利的調整方式與現行相同，但會將相關調整提前至生效日前一夜盤處理。換言之，配發現金股利時，於契約調整生效日之前一個夜盤，即開始交易調整後的契約。

至於標的證券發行公司有除權、減資、現金增資及合併等除息以外的公司事件，因此類契約調整涉及約定標的物調整及契約代號變更，契約調整生效日前一夜盤將暫停交易，於契約調整生效日的日盤開始交易調整後的契約。

自113年1月22日下午5時25分起，我國期貨市場夜盤的交易時段，國人可以從事台積電期貨交易，配合期交所完整產品線，包括美國費城半導體期貨、臺灣半導體30指數期貨、大小電子指數期貨、NASDAQ 100期貨及大小台積電期貨等都有夜盤交易，交易人可依產業特性及題材變化進行操作，提供投資大眾更便捷的交易管道。