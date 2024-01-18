台指期落底 伺機偏多布局

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總統大選結果底定，選後台股將回歸基本面，賴清德如民調預期勝選，打破了台灣民主化以來，執政黨從未連任兩屆以上的「八年魔咒」，兩岸產業關係預期將會持續冷凍，不過中國仍忙於應對目前的經濟低迷問題，台海衝突的可能性不大。以選擇權來觀察，台指期隱含波動率小幅下滑，仍處合理範圍。另外，觀察量價關係，台指短線也有落底的跡象，建議可以伺機布局台指多單。

上周中大型AI股整理後轉強，顯示市場對聯準會延後降息的預期反應已漸緩和，原本台股有望上演元月行情，但短線紅海危機升溫，美國和英國對葉門的空襲引發了人們對紅海全球貿易長期中斷的擔憂，點燃了避險情緒，國際美元轉強，新台幣本周重貶，創逾三周以來低點，台股也在國際資金大舉匯出下，失守17,500點支撐。由於整體亞幣快速轉弱，顯示國際資金積極流向美元，短線可能使元月行情和農曆年前的紅包行情預期降溫，但長線以觀，指數僅是多頭的回檔，整體維持偏多格局未變。

從市場面分析，由於台股基本面已逐漸走出谷底，加上資金轉趨寬鬆，仍有望帶動台股在農曆年前延續多頭行情，在眾多利多加持下，加上台灣半導體業營運動能依然強勁，高速運算及車用相關需求持續穩定，長期依舊看好。

（富邦期貨分析師曹富凱提供，黃彥宏整理）