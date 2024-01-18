帆宣、萬潤績優 權證有底氣

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台股連兩日重挫，波段大跌385點，指數失守季線關卡，法人建議，短線受國際資金調節，金融、電子權值股普遍承壓，操作上關注股價逆勢走強，2024年業績看旺，具基本面題材的績優成長股，如帆宣（6196）、萬潤（6187）等，可望持續扮演吸金指標。

帆宣成立專注於半導體、平面顯示器設備及耗材代理及廠務系統，近期跨入LED光電製程設備製造與技術開發。

公司主要生產基地位於台南，大客戶包含台系晶圓代工廠、美系半導體設備廠、荷系半導體設備廠等，2023年營收562.79億元，年增11.74％。

法人指出，帆宣2024年主要成長動能包含台系客戶在各地擴產，公司目前在手訂單逾600億元，其中70％約是工程類、30％為設備類。而台系客戶於日本擴廠，帆宣也為受惠供應鏈之一，且公司已於去年8月在德國設立子公司，以服務台系客戶，全年來看，營收有望進一步成長，並在營收增加下，帶動毛利率同步提升。

萬潤主要產品為半導體測試及封裝設備，以及被動元件設備兩大領域，目前共有自動化、貼合、點膠、視覺檢測、被動元件／LCD，及機器人等六大產品線。跨足植球機及雙軌點膠機。公司總部在南科高雄園區，2022、2023年在台中、新竹買廠，2022年在日本、美國都有設立辦公室服務客戶。

展望2024年，萬潤受惠客戶庫存調整進入尾聲、AI帶動2.5D／3D封裝需求，以及預期在下半年被動元件復甦等，帶動相關供應鏈營運具想像空間。且公司在先進封裝主要提供CoW與oS製程上都有提供點膠機台，每個製程後面提供檢測設備，在AI應用仍在發展初期，成長潛力強勁，樂觀看待未來營運動能。