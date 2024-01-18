春節遊日！刷卡＋現金最划算 8張雙幣卡現金回饋最高3.2％

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八家銀行雙幣信用卡

農曆春節前後是國人出國旅遊高峰期，統計去年1月至11月全台出國旅遊人次，平均每3人就有1人到日本旅遊，銀行業者表示，哈日族玩日本的聰明消費方式，就是以信用卡簽帳結合現鈔付款最划算。

銀行業者表示，農曆春節前後若計畫前往日本旅遊的民眾，因應短期內日圓升值趨勢不大，旅日付款將以信用卡刷卡結合日圓現鈔消費方式最划算，但如果是下半年才要赴日旅遊，因為市場預期日圓可能升值，屆時到日本玩，建議使用雙幣信用卡，及上半年事先換好日圓，可有效減少即期換匯的匯差損失。

據交通部觀光署統計，去年1到11月出國人次達1,074萬，其中出境到日本的旅客多達383萬人次，相當平均每3人就有1人去日本觀光旅遊，且除疫情期間外，往年1月、2月跨年至農曆春節前後，都是出國旅遊的高峰期，尤其日本旅遊人次一向都占最大宗。

銀行業者指出，近期日圓匯率強勢升值的可能性不大，到日本消費可使用一般信用卡搭配現鈔，因一般信用卡會以消費後1天～3天內的即期匯率為付款金額，雖然有海外交易手續費，但同時也有現金回饋及使用便利的優點，不用全部都買日圓現鈔，增加攜帶大量現金的風險。

尤其各銀行全面推出信用卡回饋搶市，如星展eco永續卡日韓實體消費最高10％、富邦J卡日韓消費最高10％回饋、永豐DAWHO海外消費最高8％現金回饋、台新FlyGo卡海外消費3％回饋無上限等，刷得愈多可以得到愈多的回饋。

銀行業者提醒，如果民眾預計下半年才要前往日本旅遊，考量日圓下半年有強勢升值機會，到時候遊日本消費支付，更適合使用的是雙幣信用卡，或趁日圓尚未升值提前換匯，再存到外幣帳戶，屆時就無需擔心匯差損失，也同樣可以減少攜帶過多日圓現鈔的風險。

目前共有八家銀行推出雙幣信用卡，分別是中國信託雙幣商務卡、玉山雙幣信用卡、合作金庫雙幣信用卡、兆豐雙幣鈦金商務卡、國泰世華雙幣卡、台新雙幣卡、永豐幣倍卡以及第一銀行雙幣鈦金商務卡，同時也有相關優惠可拿，玩日本就可以玩得更聰明。