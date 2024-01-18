高利率+市場渾沌 紐約梅隆：慎選優質資產

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紐約梅隆投資管理（BNY Mellon）17日指出，由於利率仍在高水準加上經濟情勢不明朗，投資人在2024年應維持審慎布局，展望優質資產標的。

紐約梅隆投資管理首席經濟學家Shamik Dhar表示，雖仍有方法可在今年創造穩健報酬，但2023年所避過的經濟衰退趨勢很可能只是延遲一年出現。但各地經濟衰退機率不盡相同，有機會藉由區域與資產類別多元布局增加投資價值。

數月來隨各大央行齊力對抗通貨膨脹，經濟前景逐漸出現好轉，但升息週期何時結束仍是一大問題。紐約梅隆投資管理全球經濟與投資分析（GEIA）團隊評估，預估未來十年政策利率會維持在4.5％左右。「利率長期維持高水準」營造的金融環境，可能使經濟活動放緩，甚至將導致成長緊縮與就業機會減少。

世界人口約有40％在2024年會參與投票，不確定性恐削弱市場表現，可能導致投資計畫延後，選舉年因政府試圖擴大支出，通常對經濟有利，但赤字規模限制政府加碼財政政策的能力，個別企業可能面臨營運成本與再融資成本上升壓力，消費者也許會因高通膨而縮減消費。

Newton Investment Management多元資產副投資長Paul Brain認為，要留意高利率造成問題是否浮現。個股表現差異可能極大，顯示選股重要性。能透過提高股利抗通膨的企業將是優質標的。

Insight Investment固定收益投資專家主管April LaRusse表示，今年金融情勢將有利主動型投資，因為個別公司、經濟與資產類別表現分歧的現象更為明顯，市場價值錯估的投資機會浮現。在高收益範圍內，風險胃納較高的投資人可從被調降評級的墮落天使債券中找到機會。