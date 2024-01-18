廖憲平 三主軸團結廠商

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中華民國工業區廠商聯合總會中部工業區理事長聯誼會16日舉辦18、19屆會長交接典禮，在工業區廠商聯合總會理事長賴博司的監交下，第19屆會長廖憲平自18屆會長粘清泉手中接下會長印信，順利完成傳承。

出席貴賓包括產業園區管理局副局長劉繼傳、雲林縣縣長張麗善、雲林縣工業會理事長林萬宗、勞動部雲嘉南分署劉邦棟分署長及工業區聯合總會三位副理事長魏雅庵、董正宗、許正雲及常務理事與理監事踴躍出席，氣氛相當熱烈，展現工業區廠商聯合總會及中部工業區大團結氣勢。

劉繼傳副局長、賴博司理事長及張麗善縣長在致詞中皆肯定18屆會長粘清泉任內會務發展的卓越貢獻，並對新接任會長的廖憲平寄予厚望。

賴博司理事長表示，感謝粘清泉會長於任內積極辦理聯誼活動，促成中部工業區理事長情誼更加穩固。他說，廖憲平會長除了在食品本業經營的有聲有色外，更整合所屬工業區內食品廠商組成共同行銷平台，總會期待廖會長的成功經驗能外溢至其他工業區，總會也將盡力協助，讓工業區食品業廠商發展的更好。

廖憲平會長在會中揭櫫了「透過聯誼、共享資源、邁向永續」的會務三大主軸，未來期待在粘清泉會長及歷任會長所建立優良的基礎，齊心努力讓中部工業區更和諧、更團結。

廖憲平所領導的豐喜食品，打造出首家千層蛋糕中央廚房及全台首家千層蛋糕觀光工廠，其塔吉特「touched」千層蛋糕、吃果籽果凍…等系列產品，在市場上享有盛名，深獲消費者喜愛。