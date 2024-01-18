三凡生技 專利原料掀潮流

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三凡生技研發股份有限公司創立於1999年，致力於為保養行業帶來嶄新的突破和創新。其專利原料PROTAIR展現出卓越功效，並已在美國、台灣和中國等地取得多種具功能性的特定序列胜肽發明專利，及相關領域的領先。

三凡生技成功建構了超過 1,000種以上不同序列的胜肽，從中篩選出多個特定的胺基酸序列，經過嚴密實驗證實，篩選出具有「功能性」的胜肽，而PROTAIR的特定序列胜肽針對特定保養達到效果，使其成為市場上的先驅。

許多人對於「特定序列胜肽」這個名稱想必感到陌生，特定序列的胜肽到底是什麼！胜肽由多個氨基酸組合而成，而多個胜肽聚合則會形成蛋白質，三凡生技經過數十年光景投資鉅額研發，在上千個序列的胜肽中挑選出幾個已達到精準針對性保養效果的特定序列胜肽。不同於大多數動植物性胜肽易被消化酵素分解成大小不一的胜肽片段；特定序列胜肽則具有高價值的特異性功能及高穩定性。

作為功能性胜肽技術領域的領先者，三凡生技以其專利原料 PROTAIR絕佳功能性，在各國獲得許多發明專利，特定序列胜肽的研發也在致力於眼部保養及以及糖尿病患者的傷口保養等研發領域拓展。針對眼睛的專利申請更在短時間內即通過美國專利及商標局（USPTO）的審核，被該機構評價為寶貴的現代眼部保養的研發成果，有望為用眼過度的現代人帶來重大貢獻。

三凡生技根源自台灣，擁有國際上不可忽視的一項重大突破性的創新研究成果，現今致力於功能精準胜肽的應用去做各項的保養品開發，期待這深受高度矚目的專利原料PROTAIR，能夠為保養品市場注入更多活力和創新。