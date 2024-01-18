高市十大傑出市民傳馨獎 報名開跑

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高雄市十大傑出市民傳馨會今（113）年辦理「第六屆高雄市十大傑出市民傳馨獎」，即日起報名收件，3月1日收件截止。歡迎設籍在高雄市至少5年，對高雄市有傑出貢獻者，踴躍報名參加遴選。

高雄市十大傑出市民傳馨會每屆均為高雄市市民薦舉本業成就成功暨無私奉獻的公益慈善典範楷模,其鼓勵善行及匡正社會正直善良風氣，舉辦「第六屆高雄市十大傑出市民傳馨獎」。

112年底甫接任高雄市十大傑出市民傳馨會理事長的鄭再興表示，「高雄市十大傑出市民傳馨獎」係為高雄市市民薦舉本業成就成功暨無私奉獻的公益慈善典範楷模，且認同傳馨會理念願景，當選後願意齊心共識共事、共好提升國家、城市之建設與發展，並持續支持踐行公益慈善關懷活動者。高雄市十大傑出市民傳馨會指出，報名「第六屆高雄市十大傑出市民傳馨獎」遴選須經推薦人推薦得遴選之。

遴選對象包括：一、於本業有傑出表現, 創造國家城市之經濟繁榮優異貢獻者。二、修德守法，踐行正直善良者。三、投入公益濟困扶危,大愛精神無私奉獻之慈善家。四、為國民外交之推展有具體績效者。五、對社會有特殊事蹟，足資表彰堪稱典範者。

「第六屆高雄市十大傑出市民傳馨獎」遴選類別：「醫療奉獻類」、「醫療卓越領袖類」、「農林漁牧礦典範類」、「教育典範類」、「基層勞動類」、「傳播藝術人文傑出類」、「產學貢獻類」、「公益慈善類」、「社會公共服務類」、「學術研究類」、「創新科技類」、「運動健康體育類」、「環境保護類」等13類。

第六屆高雄市十大傑出市民傳馨獎報名，連絡電話(07)8159877分機1104 李小姐。