選後台股重挫 聚焦個股表現

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國內投資股票型基金績效表現

外資撤離潮下，台股連日回檔整理，但公股行庫領軍的內資仍持續加碼，加上半導體龍頭台積電18日將召開法說會，預計台股後市個股表現空間較大，投資主軸應放在選股及個股表現，逢低擇優布局台股相關基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美股反彈後依舊維持多頭態勢，台股選前資金觀望雖氣氛濃厚，但短底逐漸成形，可望逐步回溫，選後個股表現空間大。產業方面生成式AI去年崛起，今年IP矽智材、ASIC晶片等相關產業可望完整受惠一整年，AI需求爆發也帶動雲端伺服器需求增加。

AI PC為今年CES展場上熱門焦點，研調機構顧能認為，全球PC出貨量去年第四季回升，終結連八季衰退頹勢，象徵市場已觸底。更多AI PC機種將在今年第二季至明年上市，將是產業成長另一項催化劑。

台新主流基金經理人張格靜指出，美國降息預期利多已反映在過去一段時間的股市漲幅，且即將迎來新一輪財報季，新台幣強升，以出口為主的電子業將承受不小幅度匯損，預期股價些許波動，短線將趨於震盪。但基本面總體經濟越來越確定軟著陸方向，經濟迎來溫和復甦，產業面多數企業獲利有低基期有利因素，獲利即將邁入成長期，下行風險仍有限，建議短線遇較大回檔，掌握逢低分批布局。

群益創新科技基金經理人杜欣霈分析，儘管大盤隨美股回檔震盪，短期仍不排除因先前評價拉高面臨獲利調節壓力，及國際市場不確定性亦猶存，但基本面修復，製造業轉向正循環，台股還受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，有望迎來景氣行情，中長期表現仍可期待，短線逢回不失為逢低布局契機，操作上建議選股為主，或以台股基金來參與市場。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊強調，財政部公布去年全年出口達4,324億美元，為史上第三高，並預估歷經去年庫存調整後，今年出口可望成長6.3％達4,600億元水準。大型投研機構同步看好需求暢旺，居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營運走揚可望推動台股創新高走勢。