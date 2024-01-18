主動型台股基金 配息旺季到

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1月台股主動基金配息一覽

投信基金配息吸引投資人目光，據CMoney及投信官網資料，1月除13檔台股ETF除息，還有七檔主動型台股基金也將配息，其中六檔屬於月配息、一檔屬於季配息，多檔基金換算年化配息率在8％以上，不輸台股ETF，值得偏好台股配息基金的投資人留意。

投信法人表示，台股主動基金提供月配息機制檔數不少，逐漸成為這兩年新推出台股基金的標準配備，對於偏好息收的台股投資人而言，投資被動型台股ETF可以留意跟隨市值、市場成長性，主動型台股基金則可留意政策與產業趨勢受惠標的，同樣能掌握基金長期收益成長機會及穩定配息金流的機會。

總統大選過後，台股表現重回基本面、資金面行情，雖短期出現獲利回吐賣壓，但追求息收投資人，反倒可把握低檔投資，累積更多配息單位。對長線投資者，選後新局、政策重點，不妨逢回檔加碼政策投資產業相關標的。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，選前賴蕭團隊提出的五大信賴產業，延續蔡政府的六大核心戰略產業相關領域，預料政策推動、資本投入可望持續聚焦相關科技、航太等發展，而全球在推動2050淨零政策的推動同時，台灣也將持續將綠能及再生能源，及各國政府重視的生技醫療列為重要政策方向與產業領域，政策助攻、資本導入，選後長線產業發展更受期待。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊認為，台股熱絡且勞動市場穩定，國內外主要機構預測今年台灣經濟成長率可望逾3％，優於2023年，可望創造台股走升動能。統計近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾2成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀，建議投資人不妨從台股權值股切入，尋找市場低點或定期定額進場，參與台股長線行情投資機會。

中信成長高股息經理人張圭慧強調，台股向上的多頭空間仍可期待，搭配美國消費性電子展CES新品登場，AI PC等AI題材股成關鍵焦點，晶圓龍頭大廠法說也將登場，市場關注業績表現及今年展望。