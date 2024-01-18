科技股波動大 中長線仍向上

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今年以來科技基金績效表現

2023年科技股經歷重要的一年，布局基礎可為2024年的潛在強勁表現預作準備，投信法人認為，預期科技股今年波動仍大，但中長線趨勢向上不變，建議採中長線布局，才能賺到科技多頭趨勢財。

富蘭克林證券投顧表示，Nvidia在美國消費性電子展（CES）推出GeForce RTX 40 Super系列顯卡，台積電去年第四季營收優於預期，顯示AI晶片需求強勁，激勵Nvidia近周大漲逾1成。根據Factset數據顯示，截至1月12日止，市場預期去年第四季美國企業獲利將小幅萎縮0.1％，但2024年四季將分別成長5.7％、10.2％、8.3％、19.8％，反映全年企業獲利仍將持續復甦。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，CES消費性電子展落幕，觀察本次展出內容，AI仍是重中之重，可說是在未來生活中無所不在，包括AI車載科技、AI PC、 AI晶片、AI日常運用等，因需求與商機蓬勃發展，成為科技股投資主軸，成長前景可期。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，去年第四季將是年比獲利成長的谷底，今年起獲利開始回升且全年有機會創造10％的增長，其中大型科技股更可望有16％高度成長，台科技股與美科技股關聯性高，加上全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況可以說漸入佳境。

AI伺服器需求趨勢將在2024年持續並開始由AI PC與邊緣AI接棒，這一波可說是人類史上最大的科技革新浪潮，仍處在早期階段、新的應用和需求將層出不窮，建議長線思考避免短進短出。

路博邁強調，在AI及5G長期趨勢推升下，台股去年第四季上漲9.64％，主要來自基本面庫存回補與營收回溫，及資金面外資回流，加上勞退基金進場等利多持續湧現，展望今年5G和AI將進一步提升生產力，將呈現在三個趨勢上，即輕便、易用和成熟的生成式AI模型，預計利率持穩，減輕民間部門利息負擔，結合健康的勞動市場，公司資產負債不大可能惡化。