結合永續及高息題材 中小型股五年報酬率1.9倍

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台股ETF基金規模與人氣持續高漲，投信法人表示，由於台股高息ETF的成份股兼具營運成長及股息收益，可穩定配息及精選績優股獲資本利得，成為目前投資人挑選ETF的首選，根據回測，若能結合中小型股性高成長與永續題材，上漲力道更為強勁，預期將成為台股ETF基金新寵。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，中小型股除本身的高成長力，若結合永續及高息題材，上漲力道更為強勁。根據台灣指數公司回測資料，台新永續高息中小型ETF所追蹤的台灣永續高息中小型股指數，投資五年的報酬率高達190.84％，大勝台股加權指數的報酬率110.41％及代表大型股的臺灣50指數的報酬率108.73％，顯示中小型股勝率高、爆發力強，為長期資產配置好標的。

台股ETF人氣暢旺，總規模部分來到1.44兆，2023年來增加逾5,700億元，其中17檔高股息ETF總規模就增加了4700億元以上；總受益人突破600萬人大關，2023年來就增加近191萬人，其中17檔高息型就增加174萬人。

市場預期聯準會第二季將啟動降息循環，台灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口，大陸經濟在政策刺激及開放下，企業獲利也開始回升，加上2024是全球選舉年，為控制地緣政治風險，預期美中關係有和緩發展契機。

群益投信ETF及指數投資部經理人曾盈甄指出，台股基本面題材皆有撐，建議可進一步挑選具有成長動能、息值保護、基本面良好標的，以權值、高息、半導體為投資關鍵字，可留意結合權值股和ESG篩選低碳市值型ETF，既掌握台股大盤行情，又能兼顧國際所重視，資金布局重點的ESG投資趨勢。

高息股誘因除穩定領息外，跟漲抗跌特性也是重點之一，即便面臨市況震盪加劇仍具韌性，多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，建議選擇訴求精準選股的台股高息ETF配置，以兼顧高息與穩定成長。