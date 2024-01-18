多頭延續 日經指數直直衝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日股上周受美股半導體輝達強勁漲勢帶動，突破2023年6月以來整理區間，直衝36,000點關卡，創34年以來新高，投信法人認為，未來隨日本政府積極以擺脫通縮為主軸，持續推動各項政策，日股後市表現可期。

元大投信表示，日本鼓勵國內民眾投資的今年1月1日新NISA（小額投資免稅制度）上路，日本政府預估潛在資金流入將從去年的3.3兆日圓，成長至2027年的56兆日圓，目標5年成長70％，據統計目前NISA內資主要流入類股為製造業（占比50％）、金融保險（占比20％），兩者與元大日本龍頭企業基金現階段布局方向一致，適合藉此參與日股新高行情。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，2024年以來外資持續回流日本股市，促使日經指數多頭態勢延續當中，不斷突破泡沫危機以來新高點，甚至有機會在企業財務重整的改革下，使指數衝到歷史高點；短線漲多後，指數走勢易受獲利了結買壓影響走弱，但日股中長線上漲動能仍相當強勁，建議投資人可定期定額方式布局日本基金，降低資金波動之外，還能掌握行情。

PGIM保德信策略成長ETF組合基金經理人許豑勻認為，日本由旅遊業帶動內需，目前外國遊客消費維持強勁，大陸旅遊人數回升至疫情前的35％，香港旅遊人數已回升至102％，美國遊客大幅成長至123％，但日本內部消費動能仍顯疲弱，主因為實質薪資年增率仍為負成長，民生消費受通膨影響甚鉅，因此，日銀今年的重點在於日本通膨可否持穩在2％以上，並於實質薪資轉正後，才考慮升息的機率較大。

從企業獲利角度分析，許豑勻強調，日本第二季經常性利益總金額創2011年以來新高，超過30兆日圓，看好日本企業獲利金額創新高，有利提升日股評價面，同時外資目前持有日股水位仍偏低，未來加碼空間仍大，一旦日股獲得外資買盤，搭配企業獲利成長，後市表現可期。