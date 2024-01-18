降息在望 4大產業勝率高

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利率自高點下滑時各產業表現

美國聯準會啟動降息是今年左右投資市場重要因素，統計2000年至2019年期間，每逢利率自高點向下，醫療生化、必需消費、公用事業、REITs四大產業表現超前，且明顯勝過大盤，其中生物科技股又對利率高度敏感，預料在降息環境中，將帶動醫療業整體表現超前。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，高通膨且利率走緩期間，以必需性消費、醫療健護平均漲幅達雙位數，更大幅勝過同期S&P500指數的負報酬，目前美國利率處於從高點可能逐漸下降，近期通膨數據逐漸和緩，強化市場對降息的預期，同時提高醫療產業股價表現優於整體股市的機率。

近期醫療生化產業出現一波明顯漲幅，但美國醫療產業整體本益比相對於S&P500指數仍折價近3成，反映產業評價面仍具投資價值，各次產業表現又以生物科技及醫療服務兩大類股的相對本益比最低，因醫療服務公司財務健全，具防禦特性，生物科技產業在四大次產業中成長力道最強，加上降息在即，預期將開始吸引資金進駐。

凱基全球菁英55ETF基金（00926）基金經理人施政廷指出，後升息時代，美國聯準會具降息空間，但幅度有限且緩慢，企業獲利預期維持正成長但有下修風險，資訊科技、通訊服務、非核心消費產業中的高品質與成長股，相對較具業績穩定兌現能力，也更有機會實現高盈餘成長、淨利率上揚與高ROE，可作為核心配置。

醫療保健與公用事業中的高品質成長股，兼顧防禦特性且受惠升息影響下降，可望達成高盈餘成長，可列為衛星配置優選。

投信法人強調，生物科技正處於物美價廉的階段，近期上漲僅為回升的開端，建議以生物科技次產業為布局重點，並著眼於阿茲海默症、肥胖症、癌症，及各項罕見疾病等新藥研發相關公司。至於大型製藥建議選股為要，聚焦糖尿病、肥胖症等藥品研發領導公司，及在免疫療法領域具有競爭力企業。