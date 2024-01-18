長天期美債ETF 卡位降息循環良機

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隨美國通膨放緩趨勢，聯準會已暫停升息，且市場預期今年將啟動降息，市場利率有望持續往下，長天期債因存續期間長，受惠程度也大，觀察規模逾200億元的長天期美債ETF近期表現，共七檔近三個月漲幅幾乎都超過7％，值得投資人多加關注。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，根據最近一次聯準會最新利率決議的結果，如市場預期維持基準利率5.25％～5.50％不變，已經連三次暫停升息，且以利率點陣圖來看，顯示今年至少降息3次，升息循環結束已是市場普遍的共識，受此影響，長天期美債殖利率明顯回落，回到第二季底的利率起漲點。

自從2022年3月美國聯準會開始激進升息以來，市場持續關注聯準會利率政策意向，美債利率亦隨之起舞，利率政策不確定性降低，且轉趨寬鬆的方向，有利於美債多頭走勢，尤以長天期美債最受惠，投資人不妨持續關注美債利率走勢，趁美債價格走跌逢低進場布局，透過25年期以上美債ETF來把握降息循環債市投資良機。

元大投資級公司債（00720B）ETF研究團隊指出，經濟增速放緩以及通膨持續出現改善，債市持續反映市場對聯準會政策調整預期，參考過去6次升息循環經驗，債市長多走勢不會等到正式降息，往往在停止升息後就率先展開，對照本次債市反彈走勢，投資級債價格表現才剛進入回升軌道。

加上目前殖利率相較歷史水準明顯相對偏高，不論從資本利得機會或領息角度，配置投資級債ETF是現階段極佳選擇。目前債市處在築底回升階段，建議趁市場回檔時分批布局，把握債券尚處高殖利率之際進場。