智能車當道 電動車基金行情旺

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2024年CES消費電子展，主題呈現AI新應用與電動車雙主軸架構，全球汽車轉型題材，包括連網車、自動駕駛、共享移動與電動車的推波助瀾下，過去十年汽車科技逐漸成為CES會展的一大主軸，衍生出來的投資趨勢將可持續關注。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，今年各國接棒舉行許多有關智能車、電動車的重要指標性展覽，尤其日本氫燃料電池車已推廣多年，1月底登場的日本國際車用電子展備受矚目，及德國漢諾威商用車展也是焦點之一，自駕系統的Level 3、Level 4是關注焦點。

根據大陸乘聯會最新數據顯示，去年全年大陸電動車累計零售773.6萬輛、年增36.2％，銷量穩步增長，今年車用半導體需求有望保持穩健成長。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，持續看好AI科技將逐漸應用在終端需求上，包括應用於智能車上的科技硬體與軟體類股，都將是今年市場投資亮點。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，根據市場研究公司Rho Motion數據，去年純電動車和插電式油電動力車的全球銷量成長高達31％，其中12月銷量創150萬台單月紀錄，今年估計全球電動車銷量預計將持續成長25％～30％，將帶動相關基金後市漲升行情。

除龍頭特斯拉，通用汽車、福斯汽車等老牌汽車大廠也相繼加入電動車行列，在新創公司及老牌汽車大廠共襄盛舉下，電動車相關產業深具成長爆發力，從2010年至今，電動車銷量幾乎是以每年50％的速度超快速成長。分析師預估，未來5年電動車平均年複合成長率達38％。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰認為，電動車已成車市新趨勢，但美國財政部新車用電池採購規定將自今年起正式生效，電動汽車須有50％以上的電池部件與材料在北美製造或組裝，才有資格獲每輛3,750美元的稅收優惠，針對鋰、鈷和鎳等關鍵礦產的新規則也將在明年生效。由於電池成本占電動車比重約4成，在補助條件改變後是否帶來相關影響，同樣值得留意。